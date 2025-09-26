Происшествия

В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей области не досчитались в общей сложности более трех с половиной миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жертвами аферистов стали жители Пскова, а также городов Локня, Печоры, Новоржев и Порховского района. Им на мобильные телефоны звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковских служб или правоохранительных органов и под разными предлогами завладевали их денежными средствами.

По версии следствия, злоумышленники использовали несколько схем обмана. В одних случаях они убеждали граждан, что в отношении них готовится попытка несанкционированного оформления кредита, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то из граждан нечистые на руку лица обещали освободить от уголовной ответственности якобы за противоправную деятельность.

Доверчивые граждане, поддавшись психологическому давлению и искусному обману, выполняли указания аферистов, в результате чего лишились крупных сумм.