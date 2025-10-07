Происшествия

Мошенники предложили псковичам вложиться в криптовалюту

Несколько жителей областного центра поддались на уловки мошенников и лишились более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду псковичей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они предложили горожанам получать дополнительный заработок за счет вложений в криптовалюту. Другим пользователям незнакомцы под предлогом необходимости предотвращения несанкционированного оформления кредита рекомендовали срочно перевести сбережения на «безопасный счет», что те и сделали.

В итоге потерпевшие, среди которых оказался и студент одного из вузов, лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.