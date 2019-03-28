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31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань»

31 марта и 1 апреля спектакль «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова будет показан Москве на фестивале «Золотая маска». Эта работа Псковского драмтеатре претендует на шесть номинаций престижной театральной премии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, первый показ в рамках конкурсной программы фестиваля состоится 31 марта в «Гоголь-центре», начало в 20.00. Все билеты уже проданы.

1 апреля «Реку Потудань» столичная публика увидит в рамках специальной программы Russian Case фестиваля. Начало в 15.00, «Гоголь – центр». Все билеты также проданы.

«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноимённой повести Андрея Платонова. Постановка молодого московского режиссёра Сергея Чехова оказалась необычной как по исполнению, так и для восприятия. Актёры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

В этом году спектакль «Река Потудань» номинирован на Национальную театральную премию России «Золотая маска». Это первая номинация на престижную национальную премию в истории Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Более того, псковская постановка выдвинута на соискание премии сразу в шести номинациях.

Спектакль вошел в номинацию премии «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник.

Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

Режиссер спектакля Сергей Чехов: «Самое ценное, мне кажется, в этих номинациях - это то, что из шести три номинации актерских. Потому что спектакль как таковой – традиционный психологической игры. Актеры существуют в определённых психологических функциях. Они существуют больше в области физического театра, нежели психологического. И то, что за эти роли артисты были номинированы, для меня это очень ценно, и мне кажется, что это какой-то важный этап».

Напомним, на этой неделе 26 марта, в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил премию для молодых деятелей культуры режиссеру спектакля «Река Потудань» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Сергею Чехову.