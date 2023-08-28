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Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ

Классический Пушки предстанет перед псковичами на сцене БКЗ в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». Об этом рассказала народная артистка России, художественный руководитель театра имени Ленсовета Народная артистка России, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Наша принципиальная позиция была в том, чтобы углубиться в автора и максимально сделать таких персонажей, которые были описаны Пушкиным. Это гордая, величественная дикарка Татьяна, "светский хлыщ" Евгений Онегин», - рассказала Лариса Луппиан.

Режиссер углубился в Пушкина, продолжила гостья студии, артисты тоже читали так, как они чувствуют. Взяли тех артистов, которые подходят к этим ролям.

«Мы специально сделали классическую композицию, поскольку в моде сейчас современный театр, который коверкает классические произведения, и каждый режиссер пытается показать свое "Я". А произведения являются только поводом, чтобы высказаться», – пояснила артистка.

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Также Лариса Луппиан отметила, что они настолько углубились в Пушкина, что даже непонятно, работал ли над спектаклем режиссер. «Как будто это и есть тот Пушкин, которого мы знаем, которого мы любим», – добавила гостья студии.