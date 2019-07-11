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«Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове

В субботу, 17 августа, в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоится знаковое событие культурной жизни Пскова - открытие 114-го театрального сезона, в котором зрителей ждут лучшие репертуарные спектакли театра, а также немало интересных и неожиданных премьер.



Открытие сезона приурочено к 220-летию А.С. Пушкина и будет ознаменовано показом спектакля по самому мистическому произведению поэта - «Пиковая дама», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Драматическая мистификация о противостоянии человека и судьбы благодаря проницательности режиссера Юрия Печенежского и великолепной игре актеров обрела поистине современное звучание. И хотя спектакль идет в театре не первый год, он уже стал легендарным и доставляет неизменное удовольствие публике.

В немалой степени тем, что главную роль графини Анны Федотовны в спектакле блистательно, наравне со своими молодыми коллегами, исполняет старейшая актриса театра, заслуженная артистка России Мирра Горская, которая 10 июня отметила свое 92-летие. Накануне, 6 июня, как раз в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Мирра Горская играла эту роль при полном аншлаге.

В предстоящем сезоне в спектакле «Пиковая дама» ожидается дебют: на роль Германна введен молодой актер труппы Лев Орешкин, уже знакомый зрителям по таким постановкам, как «Ревизор», «R.E.P.L.I.С.A» и др.



В спектакле также заняты: народный артист России Владимир Свекольников, Валентина Банакова, Ксения Тишкова, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Камиль Хардин. Роль графини 17 августа исполнит Валентина Банакова.

«Пиковая дама» Малая сцена. Начало в 18.00.



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