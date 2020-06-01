Кто и как ремонтирует дороги в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 2 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ремонт дорог в Пскове.
В текущем году Пскову на ремонт дорог и дворов выделяется беспрецедентная сумма - свыше 1 млрд рублей. В планах городских властей отремонтировать 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходную дорожку, 2 проезда и 5 дворовых территорий.
Кроме того, в 2020 году планируется отремонтировать «Инженерный» мост и переправу через реку Милевка в створе улицы Гремячей, а также путепровод «Крестовский». Помимо этого, будут приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки на улицах Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева, на мосту имени Александра Невского.
Для автомобилистов и пешеходов эта информация звучит, как праздник, ведь многие дороги, в том числе и магистральные улицы города, находятся в не нормативном состоянии, давно требуют ремонта. Еще одна хорошая новость - делать дороги начали не к осени, а с весны, как это и полагается.
Наконец, удалось добиться своевременной подготовки ПСД и конкурсной документации, вовремя провести конкурсы и выйти на объекты. Однако, у масштабных ремонтов дорог всегда есть обратная сторона - затруднения с перемещением по городу. Испытывают их и автомобилисты - работы идут буквально по всему городу - в центре, на Запсковье, на Завеличье. Периодически возникают заторы, не всегда стоят предупреждающие знаки. Пешеходам перемещаться в том месте, где одномоментно меняют бордюры, фрезеруют асфальт, укладывают плитку, не просто, особенно маломобильным гражданам, родителям с детскими колясками, велосипедистам, любителям альтернативного транспорта. О позитивных и негативных сторонах масштабных ремонтов дорог и тротуаров в Пскове в «Дневном дозоре».
Объем дорожных ремонтов сравним с масштабами 10-летней давности. Выйти на такой размах удалось благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день БКАД в регионе - один из самых успешно реализуемых нацпроектов. Но этому предшествовала большая предварительная работа, отметил в своем отчете о работе за 2019 год губернатор Михаил Ведерников.
Как отметил губернатор, чем качественнее сделан ремонт, тем дольше служит дорога, соответственно, тем меньше нужно направлять средств на ее ремонт. Сэкономленные деньги опять же можно направить на дополнительные ремонты, как и сделано в этом году. На качество напрямую влияют и сроки начала ремонтов. В этом году, пожалуй, впервые с момента действия 44 ФЗ «О закупках» муниципальные чиновники провели конкурсы в зимний период, а по весне подрядчики уже вышли на объекты. Как это удалось сделать - в комментарии главы администрации Пскова Александра Братчикова.
Несмотря на явные позитивные моменты в дорожной отрасли, есть и нарекания к ремонтам. Прежде всего, это организация дорожного движения в условиях одновременных работ на магистральных городских улицах. В данный момент это Яна Фабрициуса, Леона Поземского и Рижский проспект. Недавний пример: в конце минувшей недели много нареканий вызвал ремонт тротуара на мосту А. Невского с перекрытием одной из полос движения.
Параллельно никуда не делись работы в центре, шло фрезерование Рижского и был закрыт Троицкий мост. Естественно, на мосту и прилегающих участках образовалась пробка. Общественники из сообщества «Убитые дороги» озвучили свои претензии к УГХ в связи с организацией дорожного движения в Пскове. Комментарий активиста Николая Мелькова:
Заместитель начальника управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий рассказал, что схема организации в том или ином месте ремонта согласовывается со всеми заинтересованными службами города, «Псковпассажиравтотрансом» и ГИБДД. Рассматривается, как перекрытие той или иной улицы повлияет на трафик в городе в целом. Проводится работа по жалобам, поступающим в УГХ. Комментарий Александра Грацкого:
Депутат городской думы Пскова Александр Баев доволен масштабами преобразований на своем округе: ремонтируется сквер 60-летия Октября и Рижский проспект. Объекты действительно долгожданные, в минувшие годы масса наказов избирателей касалась состояния тротуаров вдоль Рижской магистрали, рассказывает парламентарий. Судя по срокам, к середине лета можно будет снять эту проблему. А пока, помимо позитивных чувств, есть и отдельные замечания к работе подрядчиков не только по Рижскому проспекту, но и в целом ко всем исполнителям ремонтов. И к УГХ, как к организатору ремонтов. Комментарий Александра Баева:
Многие горожане замечают и высказывают недовольство тем фактом, что тот же Рижский проспект делается вроде бы поэтапно - от Ольгинского моста до Петровской, затем от Петровской до Народной и так далее. Однако до сих пор на участке от улицы Петровской до Народной положен лишь нижний слой асфальта, а тротуары местами не доделаны, что создает неудобства пешеходам. А подрядчик уже перешел на участок от Народной и далее. В чем дело? Спросили мы у руководителя подрядной организации «ДорСтройСервис» Корюна Аветяна:
Отметим, есть задержки проведения работ, вызванные проблемами с перекладкой сетей, с археологическими раскопками. Это разрешимые трудности, но они крадут время. Как заверил подрядчик, ремонт Рижсского проспекта идет с опережением графика и будет сдан раньше, чем установленный контрактом конец августа. Фабрициуса и Поземского - в конце года. Через некоторое время дорожники начнут ремонт улицы Рокоссовского.
А пешеходам и автомобилистам придется потерпеть: исполнители работ стараются, следят за технологией производства, качеством, сроками, объемами. Делают все, что положено. Но вот о комфорте участников движения - автомобилистов, пешеходов, маломобильных групп, судя по всему, речь идет в последнюю очередь. Видимо, поэтому власти всякий раз извиняются и просят потерпеть. Терпим, куда нам деваться. С надеждой на хороший результат.