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Кто и как ремонтирует дороги в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 2 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ремонт дорог в Пскове.

В текущем году Пскову на ремонт дорог и дворов выделяется беспрецедентная сумма - свыше 1 млрд рублей. В планах городских властей отремонтировать 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходную дорожку, 2 проезда и 5 дворовых территорий.

Кроме того, в 2020 году планируется отремонтировать «Инженерный» мост и переправу через реку Милевка в створе улицы Гремячей, а также путепровод «Крестовский». Помимо этого, будут приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки на улицах Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева, на мосту имени Александра Невского.

Для автомобилистов и пешеходов эта информация звучит, как праздник, ведь многие дороги, в том числе и магистральные улицы города, находятся в не нормативном состоянии, давно требуют ремонта. Еще одна хорошая новость - делать дороги начали не к осени, а с весны, как это и полагается.

Наконец, удалось добиться своевременной подготовки ПСД и конкурсной документации, вовремя провести конкурсы и выйти на объекты. Однако, у масштабных ремонтов дорог всегда есть обратная сторона - затруднения с перемещением по городу. Испытывают их и автомобилисты - работы идут буквально по всему городу - в центре, на Запсковье, на Завеличье. Периодически возникают заторы, не всегда стоят предупреждающие знаки. Пешеходам перемещаться в том месте, где одномоментно меняют бордюры, фрезеруют асфальт, укладывают плитку, не просто, особенно маломобильным гражданам, родителям с детскими колясками, велосипедистам, любителям альтернативного транспорта. О позитивных и негативных сторонах масштабных ремонтов дорог и тротуаров в Пскове в «Дневном дозоре».

Объем дорожных ремонтов сравним с масштабами 10-летней давности. Выйти на такой размах удалось благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день БКАД в регионе - один из самых успешно реализуемых нацпроектов. Но этому предшествовала большая предварительная работа, отметил в своем отчете о работе за 2019 год губернатор Михаил Ведерников.

«Мы провели аудит всей сферы дорожного строительства, закупили необходимое лабораторное оборудование, которое требуется для контроля качества, повысили требования ко всем подрядчикам. Работа с четким соблюдением всех технологий позволяет обеспечивать долговечность построенных дорог, а это значит, что можно больше средств направлять на новые объекты. Важно отметить, что и финансирование тоже растет с каждым годом, общий объем дорожного фонда в 2017 году составляет 4 млрд рублей, в 2018 - 5,2 млрд, в 2019 плановый показатель составил 7,3 млрд, в текущем году планируется более 8 млрд рублей. На национальный проект «Качественные и безопасные автомобильные дороги» было направлено порядка 2 млрд рублей, в этом году сумма планируется на 600 млн больше», - рассказал Михаил Ведерников.

Как отметил губернатор, чем качественнее сделан ремонт, тем дольше служит дорога, соответственно, тем меньше нужно направлять средств на ее ремонт. Сэкономленные деньги опять же можно направить на дополнительные ремонты, как и сделано в этом году. На качество напрямую влияют и сроки начала ремонтов. В этом году, пожалуй, впервые с момента действия 44 ФЗ «О закупках» муниципальные чиновники провели конкурсы в зимний период, а по весне подрядчики уже вышли на объекты. Как это удалось сделать - в комментарии главы администрации Пскова Александра Братчикова.

«Это большая работа. Что такое конкурсные процедуры? Чтоб начать проводить конкурсные процедуры, мы должны понимать, что в бюджете такие средства отражены. Бюджет принимается трехлетний, сейчас мы уже понимаем цифры 2021-2022 года. Летом мы начнем отыгрывать контракты по безопасным и качественным дорогам уже за 2021 год, мы начнем отыгрывать контракты по ремонту дорог, по дворам. Получится, что к началу 2021 года большинство контрактов будут отыграны. В этом году работаем также, многие контракты отыграны в 2019 году. Например, по БКД. Начало работ стояло на начало 2020 года, подрядчик знал, уже заранее мог подготовиться. Контракт этого года - это ремонт Рижского проспекта. Широкая большая улица с тротуарами, и сейчас сами работы проводятся достаточно эффективно», - пояснил Александр Братчиков.

Несмотря на явные позитивные моменты в дорожной отрасли, есть и нарекания к ремонтам. Прежде всего, это организация дорожного движения в условиях одновременных работ на магистральных городских улицах. В данный момент это Яна Фабрициуса, Леона Поземского и Рижский проспект. Недавний пример: в конце минувшей недели много нареканий вызвал ремонт тротуара на мосту А. Невского с перекрытием одной из полос движения.

Параллельно никуда не делись работы в центре, шло фрезерование Рижского и был закрыт Троицкий мост. Естественно, на мосту и прилегающих участках образовалась пробка. Общественники из сообщества «Убитые дороги» озвучили свои претензии к УГХ в связи с организацией дорожного движения в Пскове. Комментарий активиста Николая Мелькова:

«Когда ремонтировалась пара улиц, это было не так значительно, а когда ремонтируется треть города, плюс важные артерии, проблемы стали очень серьезными. Например, как на первой части реконструкции участка улицы Леона Поземского мы видели, что на перекрестке улицы был светофор, а когда перекресток закрыли и транспортный узел перешел с Труда на Герцена, почему-то никто не стал продумывать организацию светофорного движения, хотя он там напрашивался. По сути, мы просто перенесли весь трафик на Герцена. Но никаких моментов по проработке сохранения движения не поступило. Это, в принципе, происходит на всех объектах — организация движения очень сильно хромает. Как активист, я считаю, что подготовка таких решений происходит очень на низком уровне. Если мы говорим про пешеходов, то этот год наконец-то стал богат на ремонты и реконструкции тротуаров. Про движение пешеходов как раньше, так и сейчас, никто не заботится. Обидно, что даже контролирующие органы не волнует, как переходят люди. На реконструкции Индустриальной и Леона Поземского пешеходам не пройти, на Труда вообще все было перерыто, людям приходилось прыгать, а мамочкам с колясками вообще не понятно, что делать. Идти по проезжей части и подводить водителя под статью?» - высказался Николай Мельков.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий рассказал, что схема организации в том или ином месте ремонта согласовывается со всеми заинтересованными службами города, «Псковпассажиравтотрансом» и ГИБДД. Рассматривается, как перекрытие той или иной улицы повлияет на трафик в городе в целом. Проводится работа по жалобам, поступающим в УГХ. Комментарий Александра Грацкого:

«Мы стараемся во время ремонтных работ сделать так, чтобы минимизировать пробки. То есть, если ремонт на Рижском идет, то он идет по одной полосе, а по двум другим осуществляется движение. Наша задача - минимизировать перестроения и заторы. Например, взять закрытие Троицкого моста и Индустриальной - мы переносили сроки перекрытия улицы Индустриальной в связи с необходимостью закрытия моста, собирали комиссию из сотрудников ГИБДД, «Псковпассажиравтотранса» - согласовывали с ними оптимальный маршрут движения автобусов, чтобы не оставить жителей города без автобусного сообщения, приглашали дорожный комитет на совещание. Естественно, для решения всех глобальных вопросов собираются совещания, где коллегиально принимается решение», - пояснил Александр Грацкий.

Депутат городской думы Пскова Александр Баев доволен масштабами преобразований на своем округе: ремонтируется сквер 60-летия Октября и Рижский проспект. Объекты действительно долгожданные, в минувшие годы масса наказов избирателей касалась состояния тротуаров вдоль Рижской магистрали, рассказывает парламентарий. Судя по срокам, к середине лета можно будет снять эту проблему. А пока, помимо позитивных чувств, есть и отдельные замечания к работе подрядчиков не только по Рижскому проспекту, но и в целом ко всем исполнителям ремонтов. И к УГХ, как к организатору ремонтов. Комментарий Александра Баева:

«Есть проблемы, без них у нас никогда не обходится. Это затянувшиеся работы на Яна Фабрициуса и на Инженерной, Индустриальной. Здесь очень много пожеланий, учитывая то, что у нас еще и Леона Поземского ремонтируют. Наверное, все заметили, когда у нас закрыли Троицкий мост, в пятницу весь город встал. Хорошо, что сейчас все-таки карантин и большая часть сейчас на дачах. Мы уже депутатами и на комитетах, и на самой сессии говорили о том, что нужно планировать проведение работ с учетом того, как должен транспорт передвигаться по городу. Не надо все глобально перекапывать и пытаться сделать все сразу. Мне кажется, более целесообразно распределение - выбрали определенный маршрут и его делаем, бросили туда все силы, чтобы как можно быстрее закончить, а потом перешли на следующий участок, дабы не создавать проблемных пробок», - заявил Александр Баев.

Многие горожане замечают и высказывают недовольство тем фактом, что тот же Рижский проспект делается вроде бы поэтапно - от Ольгинского моста до Петровской, затем от Петровской до Народной и так далее. Однако до сих пор на участке от улицы Петровской до Народной положен лишь нижний слой асфальта, а тротуары местами не доделаны, что создает неудобства пешеходам. А подрядчик уже перешел на участок от Народной и далее. В чем дело? Спросили мы у руководителя подрядной организации «ДорСтройСервис» Корюна Аветяна:

«Есть два слоя асфальта - выравнивающий и верхний слой, и по технологии лучше сначала класть выравнивающий слой, пустить по нему поток автомобилей, тогда он еще доуплотнится, а уже потом класть верхний слой. У нас есть своих два завода и мы выполняем эти работы с использованием своего слоя, но асфальт не одного вида, мы производим около 20 видов: на тротуаре используется один, на проезжей части другой. Вот этот переход от одного вида к другому занимает время, поэтому когда мы запускаем работы, то делаем сначала один вид. Мы набираем заявки от нашего прораба, где указывается, что им на сегодня нужно столько-то такого-то асфальта, и мы выпускает уже конкретно под них», - рассказал Корюн Аветян.

Отметим, есть задержки проведения работ, вызванные проблемами с перекладкой сетей, с археологическими раскопками. Это разрешимые трудности, но они крадут время. Как заверил подрядчик, ремонт Рижсского проспекта идет с опережением графика и будет сдан раньше, чем установленный контрактом конец августа. Фабрициуса и Поземского - в конце года. Через некоторое время дорожники начнут ремонт улицы Рокоссовского.

А пешеходам и автомобилистам придется потерпеть: исполнители работ стараются, следят за технологией производства, качеством, сроками, объемами. Делают все, что положено. Но вот о комфорте участников движения - автомобилистов, пешеходов, маломобильных групп, судя по всему, речь идет в последнюю очередь. Видимо, поэтому власти всякий раз извиняются и просят потерпеть. Терпим, куда нам деваться. С надеждой на хороший результат.