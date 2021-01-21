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Бюджет на ремонт дорог Псковской области будет увеличен на 20-25%

Бюджет на ремонт дорог в Псковской области будет увеличен на 20-25% в 2021 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что уже проводятся конкурсы и контрактация на текущий год. «Не ждем марта, апреля. Это дает возможность подрядчикам закупить по приемлемым ценам все материалы, приобрести технику, провести подготовку», - заметил он.

Губернатор подчеркнул, работа по нацпроектам проводится не для отчетов: «Не для отчетов работаем. Отчеты - это отражение той реальной работы и тех позитивных изменений, которые каждый житель Псковской области видит и чувствует».

«Год был сложный. Не разрешаю коллегам прикрываться темой коронавируса», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, исполнение нацпроектов в регионе составило 95,2%. «Оцениваю на твердую четверку. Правительство нам такую оценку и поставило», - добавил губернатор.