Экономика

Псковский губернатор заявил о поддержке бизнеса на пределе возможностей бюджета

Комплекс мер поддержки бизнесу был принят на пределе возможностей бюджета Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Общаясь с представителями бизнеса, мы видим определенные сферы, где неплохо было бы оказать дополнительную поддержку, - отметил глава региона. - Видим, что есть определенные категории граждан, которым можно было бы оказать поддержку».

Он подчеркнул, что главное — это обеспечить устойчивое развитие экономики региона, а это даст возможность выполнять социальные обязательства.

«Чтобы реализовать отдельные меры поддержки, пришлось отказаться от некоторых планов по развитию региона и перенести их на 2022 и 2023 годы», - уточнил Михаил Ведерников.

Также он выразил благодарность волонтерам и всем неравнодушным людям. Губернатор добавил, что более 22 тысяч человек получили помощь и поддержку в рамках акции «Мы вместе».