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Более 7,5 млрд рублей требуется на модернизацию энергосетей в Псковской области

Более 7,5 млрд рублей потребуется на реализацию программы модернизации энергосетей в Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Михаил Ведерников, комментируя массовые жалобы населения на многочисленные отключения электроэнергии в период новогодних праздников.

Прежде всего, по его мнению, энергетикам нужно более оперативно реагировать на обращения. «Я говорил об этом, но повторюсь: надо понимать, что за неделю до и после новогодних праздников Псковская область попала под три циклона. Был ураган, ледяной дождь и налипание снега. По некоторым населенным пунктам эти условия наложились один на другой», - напомнил губернатор. В некоторых населенных пунктах, по его словам, света не было 6 суток.

«Что касается работы энергетиков, было достаточно много жалоб на то, что, когда люди звонили в диспетчерскую службу, им либо грубили, либо вешали трубку, либо не могли дать информацию, когда будет восстановлено энергоснабжение. Все обращения мы собрали, мой комитет по контролю этим занимается. Попросил электросетевую компанию, чтобы они тоже со своей стороны разобрались и сделали выводы», - добавил губернатор.

Также он попросил руководство энергокомпании скорректировать работу колл-центра, который находится в другом регионе. «Там должны сидеть проинструктированные люди и понимать, где у нас Гдовский район, где Ляды, а где Кривск», - сказал Михаил Ведерников.

Энергетиков на устранении последствий непогоды, по его словам, работало достаточно много: в пике 700 человек и более 200 единиц техники. «Договорились с руководителем электросетевой компании, что пока все нарушения не будут устранены на высоковольтных линиях, ни один человек не уедет. Но, чтобы системно решить проблему, надо полностью менять инфраструктуру, менять стальные провода на более современные, которые на спецроликах опустятся ниже в случае падения ветки, и никакого замыкания не происходит, и электричество не пропадает», - пояснил он.

«Это сложная, системная работа, договорились, что они скорректируют планы, найдут внутренние резервы и до конца января представят свою программу. А мы посмотрим, как в ее реализации сможет поучаствовать регион. В целом сумма - более 7,5 млрд рублей, будем просить поддержки у федерального бюджета», - резюмировал глава региона. При этом он высказался против пересмотра тарифов.