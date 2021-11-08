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АвтоМир / Дороги

Ремонт улицы Труда в Пскове завершится к сентябрю 2023 года

09.11.2021 13:36|ПсковКомментариев: 1

Основные дороги округа №13 в Пскове будут отремонтированы. В частности, до конца августа 2023 года завершится ремонт улицы Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом заявила депутат Псковской городской Думы по округу Галина Неваленная. 

«Мы стремимся, чтобы ремонтные работы проводились комплексно. Ремонт улицы Труда - логическое продолжение ремонта на улице Текстильной. Таким образом, основные дороги округа мы должны отремонтировать. Параллельно идет ремонт проезда у дома №9 на улице Волкова. Завершен ремонт между домами №18 и №20 на улице Труда», - рассказала Галина Неваленная.

Она также напомнила, что в округе уже обновили улицы Герцена и Текстильную, идет ремонт улицы Леона Поземского. «Мы работаем в тесном контакте с жителями округа, и я знаю все болевые точки, дворы и улицы, которые требуют ремонта», - добавила депутат. 

Улицу Труда в Пскове будут ремонтировать в два этапа: сначала приведут в порядок участок от дома №4 до улицы Текстильной. Эти работы завершат до 26 августа 2022 года. После отремонтируют участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Эти работы завершат до 25 августа 2023 года.

Стоимость контракта составляет 148 млн 137 тысяч 242,76 рубля. Работы выполнит компания «Дорстройсервис».

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, отремонтировать тротуары, заменить люки, плиты перекрытий, отремонтировать посадочные площадки автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, нужно будет убрать часть ограждения на первом участке, а на втором - заменить пешеходное ограждение живой изгородью.

Теги: #ремонт дорог #дороги #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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