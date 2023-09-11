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Фотофакт: Одностороннее движение ввели на улице Алмазной в Пскове

Одностороннее движение ввели на участке улицы Алмазной от улицы Чудской до улицы Леона Поземского в Пскове до 9 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Направление движения в период с 8 по 25 сентября установили от улицы Леона Поземского в сторону улицы Чудской, с 26 сентября по 9 октября – в обратном направлении.

Такие меры необходимы в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги.

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Ранее сообщалось, что ремонт улиц Юбилейной и Алмазной в Пскове ведется со значительным опережением графика.