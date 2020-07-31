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Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тыс. рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской

Псковский районный суд оштрафовал управление городского хозяйства администрации Пскова на 100 тыс. рублей за нарушение содержания дорог. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, такое решение принято сегодня, 20 августа районным судом.

Ранее в ГИБДД поступило обращение по поводу отсутствия дорожной разметки на кольце улицы Балтийской напротив дома 1-а. Данный участок дороги относится к ведению ГИБДД Псковского района.

Госавтоинспекция зафиксировала нарушение. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 часть 1 КоАП РФ.

Суд признал виновным управление городского хозяйства в ненадлежащем содержании дороги. Назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Разметка в настоящее время нанесена.

Добавим, по информации другого отдела - ГИБДД УМВД по городу Пскову, только городскими дорожными полицейскими составлено около 10 протоколов в отношении управления городского хозяйства с начала 2020 года.