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Юные псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе стихов и песен о светофоре

Стартовал прием заявок на IV Всероссийский конкурс стихов и песен о светофоре «Азбука светофора», который направлен на профилактику ДТП с участием детей. Мероприятие приурочено к Международному дню светофора, который ежегодно отмечается 5 августа в день установки первого работающего светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс организует и проводит юлаготворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Конкурсные работы принимаются по 12 августа текущего года. Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

К участию в творческом конкурсе приглашаются дети и подростки от 5 до 18 лет. Работы будут оцениваться в следующих возрастных категориях: 5–6 лет, 7-8-9 лет, 10–11 лет, 12–13 лет, 13–14 лет, 15–16 лет, 17 -18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса описана в положении и размещена на сайтах фонда.