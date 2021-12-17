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Более 350 ДТП произошло в Псковской области в декабре

355 ДТП зарегистрировано в Псковской области с 1 по 17 декабря. Технические повреждения получили 650 транспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В 22 из этих происшествий пострадали 25 человек, в том числе ребенок. Четыре человека, среди которых ребенок, погибли.

«В сложных погодных условиях управление автомобилем требует максимальной концентрации внимания, ведь малейшая ошибка водителя может привести к ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежительное отношение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям! Приведенные выше цифры заставляют задуматься о том, каким образом можно сохранить как можно больше человеческих жизней», - отметили в ведомстве.

Повышение ответственности каждого участника дорожного движения может изменить сложившуюся ситуацию, подчеркнули в УМВД. «Еще раз напоминаем, что безопасность зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного поведения на дороге и желания соблюдать нормы безопасности», - обратились к участникам дорожного движения.

«Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, ведь, как известно, дорога не прощает ошибок!» - заключили в ведомстве.