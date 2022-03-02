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Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи в России

1 марта Сбер начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте разместили актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.

«Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдет для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью», - отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.