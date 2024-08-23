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Столкновение двух машин с наездом на бордюр произошло на улице Коммунальной в Пскове

В столкновении двух автомашин в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Печорской 28 августа никто не пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.50 на улице Коммунальной у дома №58. Водитель Toyota Corolla, мужчина 1986 года рождения, совершил столкновение с Renault Fluence под управлением женщины 1979 года рождения. После удара Renault наехал на бордюрный камень.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе административного расследования.