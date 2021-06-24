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АвтоМир / Автоблоги

Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать?

24.06.2021 11:42|ПсковКомментариев: 0

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - какие неисправности в кондиционере могут вывести автомобиль из строя.

 

Перед тем, как рассказать о поломках автомобильных кондиционеров, которые мы проверяем в автосервисах FIT SERVICE в Пскове, я пересмотрел один из вариантов обучения для наших автомехаников. Наша компания напрямую работает с мировыми производителями автокомпонентов, в том числе по системам кондиционера, поэтому наши сотрудники получают самые достоверные и современные инструкции по ремонту и обслуживанию кондиционеров различных автомобилей.

Далее приведу список элементов системы кондиционера, в которых могут появляться неисправности. Если вы увлекаетесь авторемонтом, то, возможно, найдете в них пример знакомой вам ситуации.

Одна из популярных неисправностей системы - уплотнительные кольца на стыках элементов. Они должны быть специальными. Обычные резиновые, подобранные под размер, не подойдут. Эти кольца часто становятся причиной потери системой хладагента за несколько месяцев. Также эти кольца со временем приходят в негодность. Они могут стать причиной неисправности уже на 5-летнем автомобиле.

Золотники системы - еще одна популярная неисправность. Некоторые специалисты по кондиционерам рекомендуют их менять при каждой заправке системы. Но отмечу, что официальных рекомендаций от производителей автокондиционеров нет.

Замасленность отдельных элементов системы - также потенциальный признак неисправности. По этой причине может происходить утечка системы. Водитель может очистить это место самостоятельно и понаблюдать, появится ли замасливание снова со временем. Если появится - значит, автомобилю требуется ремонт.

Одна из самых дорогих деталей системы - компрессор кондиционера. Здесь проверяется отдельно муфта компрессора - люфт, шумы, обрыв демпфера, электропитание. Из смежных элементов обычно проверяется ремень, а также все другие шкивы и ролики, которые задействуются тем же ремнем, что и компрессор. К примеру, причиной неисправности кондиционера может быть даже такой отдаленно смежный узел, как двухмассовый маховик на дизельных двигателях, между двигателем и коробкой переключения передач.

Отдельного внимания требует конденсор системы. Здесь причина неисправности может скрываться  в низком качестве новой запчасти, так как на рынке достаточно много недорогих аналогов. Такие аналоги принято ставить, когда автомобиль выставляется на продажу. Система будет работать в моменте при продаже, но при длительной эксплуатации новый владелец автомобиля поймет, что система работает не так, как должна. Конденсор рекомендуется проверять и очищать (при необходимости) перед каждым жарким сезоном, так как он установлен в передней части автомобиля и принимает на себя всю грязь с дороги (забивается и не работает, как должен).

Также многие не знают, что в системе есть фильтр-осушитель. Его срок службы - 3 года. Далее его нужно менять в сборе или отдельно вставку. Частая ошибка мастеров авторемонта, когда систему кондиционера оставляют в разобранном виде. Тогда фильтр-осушитель контактирует с воздухом, достаточно 20 минут такого контакта, чтобы фильтр-осушитель пришёл в негодность. Если автомобиль ездит без фреона из-за негерметичной системы, то в таком случае фильтр-осушитель также меняется при устранении протечки. Негодность фильтра-осушителя приводит к неисправности системы со временем.

Из других элементов, которые выходят из строя: датчик давления, испаритель в салоне автомобиля, поврежденные шланги и трубки, предохранитель и реле, заслонки, вентилятор конденсатора, электронный блок управления системой. Тут не буду уже подробно описывать неисправности - думаю, уже будет перебор. Хотя, в заключение напомню, что ещё очень важно при каждом плановом обслуживании менять фильтр салона.

Получился довольно приличный перечень возможных неисправностей системы. Помните, что система кондиционера не так проста, как может показаться. Ошибки в обслуживании этой системы могут вам дорого стоить. В кругах мастеров-любителей гуляет много ложных технологий и мнений о том, как правильно отремонтировать автомобильный кондиционер. Поэтому я рекомендую вам обращаться к обученным специалистам для диагностики неполадок с системой. Все эти элементы системы (и это не весь список), о которых я рассказал выше, мы проверяем сейчас по акции бесплатно. Если вы давно не проверяли ваш кондиционер или он у вас неисправен, то сейчас самое время это выгодно сделать в наших автосервисах FIT SERVICE в Пскове.

Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

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Теги: #автосервис #обслуживание автомашины #FIT SERVICE #кондиционер
Источник: Псковская Лента Новостей
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