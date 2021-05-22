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Важность различных диагностик

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - почему нельзя забывать о проверке состояния автомобиля.

Есть известное всем выражение про здоровье человека: «Профилактика дешевле лечения». То же самое можно сказать и об автомобилях. Если автомобиль проверять и обслуживать своевременно, то это сэкономит ваши деньги.

Когда-то давно опытные автовладельцы самостоятельно тщательно контролировали состояние своего автомобиля. Были популярны личные гаражи. Правда, в гаражах часто не только занимались авторемонтом, а еще и проводили время в кругу друзей-единомышленников. Сейчас такой подход встретишь уже редко.

Автомобили стали сложнее и требуют все меньше ухода за собой со стороны автовладельца. Добавились электронные системы, благодаря которым автомобиль во многом стал сам себя регулярно диагностировать и сигнализировать автовладельцу, если есть неполадки. Единственное, автомобиль не умеет пока еще сам себя ремонтировать, как это зачастую умеет делать организм человека. Но фантасты обещают, что и это случится в будущем.

Пока автомобилю все же нужен человек, который регулярно заботится о нем и «поправляет его здоровье». В лечении (ремонте) автомобиля выгодна профилактика и выявление поломок на начальной стадии. Тем более, что сегодня многие автосервисы вывели услуги по диагностике неисправностей в разряд акционных (со скидками) или вовсе сделали бесплатными. К примеру, в наших автосервисах FIT SERVICE в Пскове можно сейчас провести диагностику любых систем автомобиля со скидкой 50% до конца лета. Что особенно актуально для тех, кто планирует отправиться на автомобиле в дальнее путешествие. Или для тех, кто давно не проверял комплексно свой автомобиль.

Есть такие неисправности, которые невозможно выявить без осмотра специалистом. К примеру, это могут быть подтекания технических жидкостей. Пониженный уровень техжидкости приводит к ускоренному износу агрегата. Поэтому выгоднее заменить протекающие уплотнители на ранней стадии, чтобы не допустить дорогих поломок других деталей, которые от них зависят. Это выгодно и по деньгам, и по времени.

Еще одна из частых досадных и дорогих поломок, которой можно избежать благодаря диагностике - разрыв пыльника ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей). По-простому: эта деталь участвует в передаче вращения колесам от двигателя. Если заменить пыльник ШРУСа, пока он еще не разорван, то в смазку не попадет дорожная грязь. Грязь, попадая в смазку ШРУСа, повреждает его механизм - выводит из строя. И тогда приходится менять уже ШРУС вместе с пыльником и смазкой. Навскидку новый пыльник стоит 1000 руб., а цена нового ШРУСа может доходить до 30000 руб., особенно если он не меняется отдельно от привода. И таких примеров можно привести очень много.

Поэтому я рекомендую заезжать в автосервис не только для устранения явных поломок, но и на профилактическую диагностику незаметных неисправностей или поломок на начальной стадии. Обычно это занимает не более часа в удобное для вас время. В перспективе диагностика экономит недели, если случится поломка - да еще и тогда, когда этого совсем не ждешь. В наших автосервисах FIT SERVICE в Пскове мы обычно специально для этого и запускаем каждые полгода выгодные акции по диагностике автомобиля - зимой и, как сейчас, летом.



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

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