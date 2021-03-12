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Прокуратура потребовала устранить дефекты на железнодорожных переездах в Великих Луках

Великолукская транспортная прокуратура выявила дефекты на железнодорожных переездах в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Так, на нескольких железнодорожных переездах Новосокольнической дистанции пути, расположенных на территории Великих Лук, имеются дефекты покрытия проезжей части (выбоины), отсутствуют световозвращатели, направляющие столбики и дорожные знаки

В этой связи прокуратура внесла представление начальнику Новосокольнической дистанции пути. Устранение нарушений находится на контроле, добавили в прокуратуре.