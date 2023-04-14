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«ГорДозор»: Самокаты в городе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 апреля.

Вместе с весной в город вернулись и самокаты. На улицах можно встретить любителей средств индивидуальной мобильности. Самокатчики передвигаются и по дорогам общего пользования, и по тротуарам.

Как интегрировать средства индивидуальной мобильности в городскую среду на примере Пскова? Возникают ли конфликтные ситуации с другими участниками дорожного движения? И почему самокаты, гироскутеры и моноколеса становятся все популярнее? Во всем этом разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.