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За прошедшую неделю на псковских дорогах выявили 27 пьяных водителей

За период с 7 по 13 октября сотрудниками псковской Госавтоинспекции пресечено 1 461 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Выявлено 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 7 водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - отметили в Госавтоинспекции.