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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Станиславом Стармолотовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Денис Бахтин побеседует с и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым. Он расскажет о развитии пассажирских автобусных перевозок, о приватизации ГППО «Псковпассажиравтотранс» из-за требований антимонопольного законодательства, ремонте мостов, строительстве Северного обхода.

Кроме того, речь пойдет о крупных дорожных проектах, развитии авиасообщения, транспортном сообщении между Псковом и Санкт-Петербургом, платных дорогах и камерах фотовидеофиксации.