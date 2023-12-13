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АвтоМир / За рулём

АвтоАс предлагает удобную авторассрочка на автомобили Jaecoo

18.12.2023 16:19|ПсковКомментариев: 0

Jaecoo совместно с ПАО «Совкомбанк» увеличивает максимальный срок по программе «Авторассрочка по карте Халва». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авто-Ас. 

Фото: Авто-Ас

Беспроцентная рассрочка доступна на срок до 78 месяцев без первоначального взноса.

Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 9 млн руб., минимальная сумма – 300 тыс. руб., первоначальный взнос не является обязательным. При оформлении из документов необходим только паспорт, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа.

Обязательным условием сохранения беспроцентной рассрочки является совершение не менее 5 покупок на общую сумму более 10 тыс. рублей по карте «Халва» ежемесячно. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки по карте «Халва» не требует обязательного оформления дополнительных продуктов финансовой защиты, кроме КАСКО, которое можно купить в любой страховой компании.

Подробнее об акции можно узнать у официального дилера АвтоАс на Леона Поземского 114А, телефон +7(8112)237-777. Группа «ВКонтакте» - ​​​https://vk.com/avtoas_pskov.

*Срок рассрочки суммируется, исходя из подключенных клиентом не позднее даты покупки автомобиля Тарифных планов: «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW»__«Остаточный платеж»»*, которым предусмотрено подключение опции «Остаточный платеж» (далее – ОП) в размере не более 50% от стоимости Автомобиля (оплачивается в последний платеж по рассрочке) и «Авто в рассрочку на 48 месяцев_увеличение срока», предоставляющему срок рассрочки на оплату ОП до 48 мес. Тарифные планы подключаются по «Карта «Халва» на покупку новых автомобилей марки JAECOO 2023 года выпуска и доп. оборудования у официальных дилеров. «Карта «Халва»:

Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ.

Обслуживание – 0 руб.

ПСК - 0% годовых при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного периода кредитования. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% год. При его нарушении, по окончании – 0,0001% год.

Срок рассрочки 1 - 30 мес. у партнёров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам.

Лимит в течение 5 лет до 500 000 руб., по решению Банка до 9 000 000 руб. (на покупку автомобилей).

Комиссии за подключение Тарифных планов: «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW*»__«Остаточный платеж»» - 4/30 от суммы увеличенного лимита, где 2/30 взимается (безусловно) за увеличение рассрочки до 30 мес. и 2/30 взимается при несоблюдении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000 руб. (условия по мин. обороту); «Авто в рассрочку на 48 месяцев_ увеличение срока» - 37,5% от суммы ОП взимается (безусловно) за увеличение рассрочки до 48 мес. и 2/48 от суммы ОП взимается при несоблюдении условий по мин. обороту.

Договором предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого Автомобиля. Предложение действительно на 26.10.2023г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 г. Не является публичной офертой.

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Реклама. ЗАО «Авто-АС». ИНН: 6027083220

Теги: #кредит #автомобиль #рассрочка
Источник: Псковская Лента Новостей
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