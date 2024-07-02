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Нетрезвую женщину за рулем Lada Kalina остановили в усвятской деревне Узкое

Нетрезвую женщину 1972 года рождения за рулем автомобиля Lada Kalina остановили в деревне Узкое Усвятского района 16 августа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А 18 августа в деревне Новохованск Невельского района на машине ВАЗ-21140 ехал 38-летний житель Невеля, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее оба водителя уже подвергались наказанию за нетрезвое вождение. Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.