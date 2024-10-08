АвтоМир / Дороги

Мост через реку Лосьма в Себежском районе введен в эксплуатацию

Мост через реку Лосьма (Веть) введен в эксплуатацию после капитального ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Искусственное сооружение расположено на км 5+713 автомобильной дороги Себеж - Томсино в Себежском районе. Переправа обеспечивает транспортное сообщение между трассой Толкачево - Себеж - Заситино и федеральной М-9 «Балтия».

Старое мостовое сооружение, построенное в 1967 году, находилось в предаварийном техническом состоянии и не отвечало современным нормативным требованиям по грузоподъёмности. Благодаря нацпроекту мост капитально отремонтировали.

Подрядчик возвел металлическую гофрированную конструкцию, установил очистные сооружения, а также выполнил работы по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 160 метров с подходами. Для безопасности дорожного движения установлено защитное барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.

Сложность производства работ на объекте заключалась в большом количестве ручных работ, связанных с монтажом конструкции из стальных гофрированных элементов, а также замене грунта на подходах к искусственному сооружению.

Кроме того, в государственном водном реестре специалисты уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Лосьма, поэтому мост получил новое официальное название.

На капитальный ремонт сооружения было выделено порядка 104 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы выполнила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, в этом году это уже четвертое мостовое сооружение, капитально отремонтированное по дорожному нацпроекту.