Экономика

Россияне назвали ожидаемый и идеальный доход в 2023 году

В 2023 году средний ожидаемый доход россиян составит 84 тысячи рублей в месяц вне зависимости от региона и отрасли работы, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру».

Больше всего, по собственным ожиданиям, рассчитывают получать работники сферы транспорта (92 тысячи рублей) и строительства (90 тысяч рублей). Чуть меньше рассчитывают зарабатывать ежемесячно трудящиеся в индустрии красоты (86 тысячи рублей), IT (83 тысячи рублей) и банковской сферах (82 тысячи рублей), сообщает РБК.

Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, равен в среднем 135 тыс. рублей в месяц. Самые высокие цифры в этом контексте называли работники сферы IT (148 тысяч рублей), индустрии красоты (146 тысяч рублей), строительства (139 тысяч рублей), юриспруденции (134 тысячи рублей) и аграрной промышленности (131 тысяча рублей).

Самая большая разница между ожидаемым и идеальным доходом была у работников сферы ретейла и торговли (88%), аграрной промышленности (84%), юриспруденции (83%), маркетинга, рекламы и СМИ (79%), а также специалистов IT-сферы (78%).

Меньше всего эти показатели различались для отраслей туризма (29%), транспорта (34%), общественного питания (37%), банков и финансов (47%), а также культуры и развлечений (49%).