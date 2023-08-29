Экономика

Группа ВТБ: Траты на подготовку к школе сохранились на уровне прошлого года

В 2023 году в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупатели сохранили спрос на товары для школы и объем трат на уровне, близком к значениям прошлого года. При этом учебную литературу и методические материалы приобретали в большем количестве, чем годом ранее, а школьную форму и ранцы стали покупать реже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ.

В течение июля и августа в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, россияне приобрели товаров для школы на сумму более 4,2 млрд рублей, совершив около 22 млн покупок. Общее количество покупок и объем затрат не претерпели существенных изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

На 21% по сравнению с прошлым годом в июле-августе выросло количество приобретаемых методических материалов и учебной литературы, при этом объем затрат увеличился лишь на 12%, а средний чек стал ниже на 17%, составив 507 рублей. Тетради, бумажные изделия и бумагу покупали чаще, чем годом ранее, а средний чек в категории стал ниже на 2%.

На 16% в июле-августе текущего года снизилось количество покупок школьной формы, рюкзаков и ранцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти же товары больше других выросли в цене: средний чек по ним составил около 2450 рублей на школьную форму (+14% к прошлому году) и 2140 рублей – на рюкзаки и ранцы (+15%)

Спрос на обложки и папки вырос, а на письменные и чертежные принадлежности, товары для рисования и уроков труда – снизился. Цены в перечисленных категориях изменились незначительно – увеличение среднего чека составило 1-3%.

«Перед началом нового учебного года мы проанализировали данные 22 млн покупок школьных товаров, а также оценили динамику спроса и средние чеки на разные виды товаров. В июле и августе родители традиционно делают покупки для школы, обычно потребительский спрос в этой категории кратно возрастает по сравнению с предыдущими месяцами, и 2023 год не стал исключением. Тем не менее, по нашим данным, в этом году общий объем трат на подготовку к школе практически не изменился по сравнению с прошлым годом, количество покупок также сохранилось на уровне 2022 года», - отметила руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф Татьяна Гребенкина.