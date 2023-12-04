Экономика

Россиян с зарплатой выше миллиона рублей стало в 1,5 раза больше

В России 24,4 тысячи работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату от 1 млн рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога), говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата. Это на 43% больше, чем в 2021-м году.

Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тысячи), в финансах и страховании (3,66 тысячи), пишут «Известия».

Основная причина увеличения количества таких сотрудников –– дефицит кадров во многих отраслях экономики, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

«Такие должности, как топ-менеджеры, директора магазинов или сетей, руководители отделов закупок и продаж всегда были в дефиците на рынке труда в силу специфики и большой трудоотдачи», — отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

При этом с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тысяч рублей в 2021 году, заявили в FinExpertiza.

При этом власти прогнозируют дальнейший рост доходов населения. В 2023-2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.