Россиян с зарплатой выше миллиона рублей стало в 1,5 раза больше

В России 24,4 тысячи работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату от 1 млн рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога), говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата. Это на 43% больше, чем в 2021-м году.
Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тысячи), в финансах и страховании (3,66 тысячи), пишут «Известия».
Основная причина увеличения количества таких сотрудников –– дефицит кадров во многих отраслях экономики, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.
При этом с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тысяч рублей в 2021 году, заявили в FinExpertiza.
При этом власти прогнозируют дальнейший рост доходов населения. В 2023-2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.