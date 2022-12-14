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Царьградский крест вручили супруге погибшего псковского священника Александра Цыганова

Царьградский крест II степени за боевую доблесть вручили жене погибшего псковского священника Александра Цыганова. Об этом на своей странице рассказал председатель общества «Царьград» Константин Малофеев.

Фото здесь и далее: Константин Малофеев

«Отец Александр, по евангельскому слову Самого Христа, был добрым пастырем, который положил жизнь за своих духовных детей. У него и матушки Надежды осталось четверо детей. Общество "Царьград" поддержит семью убиенного батюшки. Надеюсь, все неравнодушные русские люди присоединятся к нам. Каждый по силам: молитвенно и материально», - написал Константин Малофеев.

Он напомнил, что священник духовно окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ и неоднократно сопровождал солдат на учениях, пишет «МК в Пскове».

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Напомним, Александр Цыганов, который служил в псковском храме Александра Невского, скончался 21 ноября в результате тяжелого ранения, полученного 6 ноября в зоне специальной военной операции. В тот день он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Тот скончался сразу, а Александр две недели боролся за жизнь в госпитале. У него остались жена и четверо детей.