Отреставрированную церковь святой Варвары готовятся освятить в Печорах

Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах освятят 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
«Дорогие печеряне, паломники, рад вам сообщить, что в грядущее воскресенье, 15 января, состоится чин великого освящения храма», - сказал настоятель церкви иерей Дмитрий.
По предварительной информации, мероприятие начнётся в 9.00. Начало литургии в 10.00.
«Храм ещё готовим, благодарю всех вас за ваше терпение, любовь к храму и материальную помощь», - добавил настоятель церкви.