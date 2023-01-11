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Отреставрированную церковь святой Варвары готовятся освятить в Печорах

Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах освятят 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Дорогие печеряне, паломники, рад вам сообщить, что в грядущее воскресенье, 15 января, состоится чин великого освящения храма», - сказал настоятель церкви иерей Дмитрий.

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По предварительной информации, мероприятие начнётся в 9.00. Начало литургии в 10.00.

«Храм ещё готовим, благодарю всех вас за ваше терпение, любовь к храму и материальную помощь», - добавил настоятель церкви.