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Слухи о принудительной вакцинации монахов Псково-Печерского монастыря опровергли в епархии

Сегодня, 9 июля, в соцсетях Псковской епархии появилось официальное заявление касательно слухов о том, что Псково-Печерский монастырь покидают монахи, которых заставляют прививаться.

«Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин», - следует из сообщения, размещенного в паломнической группе Псково-Печерского монастыря.

Слухи объясняют «новой антицерковной кампанией», которая преследует, по мнению авторов поста, две серьезные цели: «первая – ни больше ни меньше как раскол в Церкви Христовой; вторая цель – безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции».

В сообщении, которое позиционируется как заявление пресс-службы Псковской епархии, призывают к пониманию всей ответственности распространения клеветы: «О реальности гибельных для Спасения и для жизни людей действиях отца лжи каждому из нас необходимо отдавать себе трезвый отчет. Ответственность поистине велика».