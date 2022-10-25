Новый крест установили на часовне Четырех Святителей в Пскове

Крест, воссозданный по архивным материалам, установили на новую главу часовни Четырех Святителей Снетогорского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Часовня XVIII века входит в архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, который находится в списке ЮНЕСКО. Памятник истории и культуры, часовня Четырех Святителей, реставрируется по проекту АНО «Возрождение».
Комплексная реставрация часовни завершится созданием архитектурной подсветки.
Ранее сообщалось, что закончено строительство лестницы, которая ведет к часовне Четырех Святителей.