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Новый крест установили на часовне Четырех Святителей в Пскове

Крест, воссозданный по архивным материалам, установили на новую главу часовни Четырех Святителей Снетогорского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Часовня XVIII века входит в архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, который находится в списке ЮНЕСКО. Памятник истории и культуры, часовня Четырех Святителей, реставрируется по проекту АНО «Возрождение».

Комплексная реставрация часовни завершится созданием архитектурной подсветки.

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Ранее сообщалось, что закончено строительство лестницы, которая ведет к часовне Четырех Святителей.