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Митрополит Тихон попросил причислить к лику святых старца Иоанна Крестьянкина

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выступил с инициативой по прославлению старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (1910 – 2006) в лике святых как исповедника. Об этом сообщается в группе Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псково-Печерский монастырь / «ВКонтакте»

«В данном случае мы просим прославить его не как преподобного и чудотворца, а именно как исповедника. Дай Бог, это произойдёт, но это уже воля Святейшего Патриарха и Священного Синода. Мы во всяком случае представим им все материалы», – сказал митрополит Тихон в эфире телеканала «Россия-24».

Владыка также пояснил, почему предлагается канонизировать старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) именно в лике исповедников.

«Исповедники – это те, которые претерпели заключения, пытки, поругания, тюрьмы, ссылки и так далее и не отреклись от Христа, но убиты не были. Таких людей и мучеников, и исповедников церковь благословляет канонизировать сразу после кончины. Отец Иоанн (Крестьянкин), несомненно, исповедник. Батюшка провёл восемь лет в заключении, где его пытали, ломали пальцы рук, но он не назвал ни одного имени, которое от него просили, он не признал антисоветскую деятельность. Он безупречно вёл себя в заключении, многих обратил к вере, в том числе начальника тюрьмы. Примеров его исповедничества очень много», – указал митрополит Тихон.

Владыка отметил, что инициаторами этого предложения также выступили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская епархия, Сретенский ставропигиальный мужской монастырь и Свято-Тихоновский богословский институт, которые в той или иной степени имели отношение к духовной деятельности архимандрита Иоанна.