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Церковь / Новости епархии

Исторические фундаменты Лазаревского храма укрепляют в Печорах

16.12.2022 07:50|ПсковКомментариев: 0

Уникальные работы по укреплению исторических фундаментов Лазаревского храма начались в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Церковь, по мнению специалистов, построена значительно позднее, чем подклет, на который поставлено здание. Подвалы датируются, предположительно, XV веком. Глубина основания фундаментов достигает 7 метров.

Реставраторы напомнили, что церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами.

Технологический процесс по бурению и инъектированию подвалов церкви проходит параллельно с работами по демонтажу поздних пристроек и работами внутри церкви.

Виды работ по укреплению фундаментов Лазаревской церкви:

  1. Бурение скважин глубиной 8 метров с установкой кондукторов (перфорированных труб) для подачи через них глины.
  2. Усиление существующих фундаментов храма методом инъекции микроцемента через пакера (трубки) в ранее пробуренные скважины.

В результате проведенных работ в грунте создается так называемый гидробарьер из глины, пояснили специалисты. 

Теги: #реставрация #Псково-Печерский монастырь #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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