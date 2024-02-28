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Игумена Корнилия вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Игумена Корнилия вспоминают в Псково-Печерском монастыре 4 марта, сообщает Telegram-канал обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Ныне прославляемый нами преподобномученик Корнилий, при земной своей жизни 41 год потрудившийся в этой святой обители и здесь же принявший мученическую кончину, не оставил своего попечения о взлелеянной им обители», - привели в обители слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о преподобномученике Корнилии.

Отмечается, что игумена Корнилий успел сделать за это время многое: внешнее устройство монастыря, его благолепие, вызывающее у многих посетителей восторг при вступлении на монастырскую землю, до нынешнего дня привлекает сюда и множество паломников, и большое число экскурсантов.

«Вступая на трудный путь игуменства, он взял в свои руки зажженную свечу русского иночества и понес ее в века и, что самое важное, донес эту свечу до нашего времени. За все понесенные им земные подвиги он уже перешел в недра вечного покоя. Но промыслом Божиим возложено на него и дальнейшее попечение об обители. И верим мы, что сохранит он ее неповрежденной до трубы архангела», - добавил архимандрит Иоанн.

Первое и довольно продолжительное время мощи преподобномученика почивали в Богом зданных пещерах рядом со своими предшественниками — прежними настоятелями монастыря. Однако позже святые мощи было решили перенести в соборную Успенскую церковь. В 1690 году митрополит Псковский и Изборский Маркелл со священным собором положили мощи святого в новом гробе к стене Успенского храма.

Спустя почти два столетия, в 1872 году, при настоятеле монастыря епископе Псковском и Порховском Павле мощи преподобномученика были переложены в новую медно-посеребренную раку. В третий раз мощи небесного покровителя обители оказались во вновь устроенной более благолепной медно-посеребренной раке при настоятеле архимандрите Иннокентии в 1893 году.