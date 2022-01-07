←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости патриархии 07.01.2022 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 04.02.2022 11:242 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю 07.01.2022 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 06.12.2021 21:205 Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского 20.10.2021 17:514 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тихоном 24.09.2021 17:230 Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церковь / Новости патриархии

В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю

04.02.2022 11:24|ПсковКомментариев: 3

Рост национального самосознания в России побуждает задуматься о возвращении к «старому стилю» - юлианскому календарю. Такое мнение в статье, опубликованной в пятницу в «Независимой газете», выразил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. 

«Уже больше века мы празднуем несколько так называемых зимних праздников, которые идут один за другим. Новый год, за ним Рождество и, наконец, Старый Новый год. Мы не задумываемся о том, насколько естественным является этот порядок, мы к нему привыкли. Но стоит остановиться на этой теме поподробнее», - приводит его слова «Интерфакс».

Представитель церкви отметил, что календарь - важнейший социальный институт, «хронометрический каркас жизни как отдельного человека, так и всего народа». У любой крупной цивилизации, напомнил он, есть свой календарь: японский, еврейский, индийский, исламский, свои календари имели майя, ацтеки, шумеры. «Календарь, как и язык в целом, структурирует сознание народа, участвует в формировании его мировоззренческой системы координат, выковывает его идентичность», - считает Щипков.

По его мнению, смена календаря в свое время нанесла серьезный удар по русской идентичности. «Но советская власть вот уже 30 лет как ушла в прошлое. Большевизм, а с ним и госатеизм вроде бы отменены, но мы отчего-то продолжаем жить в прежней культурной матрице. Буквально каждый январь выплывает календарный вопрос, и от церкви требуют немедленно перейти на григорианский календарь», - написал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Между тем, продолжил он, логика светской и церковной жизни последнего десятилетия подсказывает, что приближается время восстановления целостности «нашего календаря». «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов», - считает представитель церкви.

«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, вернувшись к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех, и у других - общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», - заключил Щипков.

Теги: #Россия #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
04.02.2022, 11:243 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю 02.02.2022, 13:310 Паломническая группа из Петербурга посетила великолукский музей 01.02.2022, 12:453 Представитель РПЦ назвал борьбу с абортами «дыханием жизни в обществе» 31.01.2022, 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы
25.01.2022, 11:360 «Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля 25.01.2022, 10:270 Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря 21.01.2022, 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе 21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты
18.01.2022, 20:230 В праздник Крещения храм Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно 18.01.2022, 12:000 В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья 18.01.2022, 11:293 Крещенский сочельник отмечают православные 07.01.2022, 22:302 Веселыми гуляниями отметили Рождество на Гремячей горе. ФОТО
07.01.2022, 18:212 Глава Пскова посетила рождественскую литургию в Любятовской церкви 07.01.2022, 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 07.01.2022, 10:071 Рождество Христово отмечают православные псковичи 06.01.2022, 17:252 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона
03.01.2022, 22:540 Рождественские богослужения в Троицком соборе Пскова возглавит митрополит Тихон 02.01.2022, 20:440 Рождественский концерт проведут в доме причта при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 30.12.2021, 12:252 Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ 30.12.2021, 11:160 Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО
21.12.2021, 18:201 Семинар по духовной безопасности пройдет в Пскове 24 декабря 20.12.2021, 22:002 Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря 17.12.2021, 07:351 Церковь Николы со Усохи планируют отреставрировать в Пскове 16.12.2021, 08:301 Церковь в Псково-Печерском монастыре изучают с помощью лазерного сканирования
15.12.2021, 15:540 Работу по восстановлению часовни Николая Чудотворца продолжают в Новоржеве 12.12.2021, 19:398 Церковь Одигитрии планируют отреставрировать в Пскове 07.12.2021, 21:5017 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 06.12.2021, 21:205 Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского
03.12.2021, 11:3819 Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода 26.11.2021, 13:120 Директором православной гимназии №28 в Пскове станет Жанна Иванова 21.11.2021, 21:403 Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября 15.11.2021, 11:460 К 100-летию хора Псково-Печерского монастыря снимут фильм-концерт
15.11.2021, 07:190 Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове 05.11.2021, 21:030 Дом причта готовится к открытию в Острове 02.11.2021, 09:370 Мальской монастырь планируют отреставрировать 02.11.2021, 08:000 Реставрационные работы планируются в Мирожском монастыре
27.10.2021, 11:098 Настоятель печорского храма святителя Николая умер от COVID-19 26.10.2021, 21:323 В Псково-Печерском монастыре ввели ограничительные меры 25.10.2021, 10:4825 Два православных храма построят в Пскове 25.10.2021, 10:3312 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные
20.10.2021, 17:514 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тихоном 18.10.2021, 08:251 Храм Великомученицы Варвары в Печорах ждет реставрация 17.10.2021, 22:000 В псковской часовне может появиться копия находящейся в Третьяковской галерее иконы 12.10.2021, 07:300 Приобретенный епархией мобильный комплекс для оказания медпомощи прибыл в Печоры
07.10.2021, 17:153 Клирик подворья Псково-Печерского монастыря скончался от коронавируса 06.10.2021, 18:504 Скончался настоятель храма на острове имени Белова Сергий Демидов 06.10.2021, 18:044 Снетогорский монастырь в Пскове закрыли на карантин из-за COVID-19 25.09.2021, 15:410 Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря
24.09.2021, 17:230 Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников 21.09.2021, 16:010 Памятник покровителям семьи установят в Новосокольниках 21.09.2021, 07:342 Православные псковичи отмечают сегодня праздник Рождества Богородицы 16.09.2021, 15:420 Впервые за сто лет в главном соборе Снетогорского монастыря пройдет божественная литургия
12.09.2021, 20:170 Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, как власть и святость соединяются в личности 12.09.2021, 16:404 Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу 12.09.2021, 16:184 Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон 12.09.2021, 15:270 О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон
12.09.2021, 15:219 Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль 12.09.2021, 15:188 Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах 12.09.2021, 15:100 В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины 12.09.2021, 15:062 Почти 160 млн рублей дополнительно направили на реставрацию церквей в Псковской области
12.09.2021, 14:440 Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря завершены на 70% 12.09.2021, 14:4210 Подземный храм в Псково-Печерском монастыре построит компания, возводившая мост в Крыму 12.09.2021, 09:291 Завершены ремонтные работы в храме Александра Невского в Пскове 09.09.2021, 15:490 Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник
09.09.2021, 13:559 Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной 06.09.2021, 18:029 Пресс-конференция митрополита Тихона состоится 12 сентября в Пскове 06.09.2021, 16:350 Великое освящение храма святого князя Александра Невского пройдет в Пскове 02.09.2021, 21:2514 Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть
28.08.2021, 14:364 Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре 28.08.2021, 10:2623 Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы 28.08.2021, 09:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 23.08.2021, 16:510 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре
19.08.2021, 09:171 Православные отмечают Преображение Господне 17.08.2021, 09:150 Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе 02.08.2021, 20:563 Походную казачью часовню в честь святого Ильи Пророка освятили в Пскове 29.07.2021, 22:550 Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru