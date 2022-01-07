В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю

Рост национального самосознания в России побуждает задуматься о возвращении к «старому стилю» - юлианскому календарю. Такое мнение в статье, опубликованной в пятницу в «Независимой газете», выразил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
Представитель церкви отметил, что календарь - важнейший социальный институт, «хронометрический каркас жизни как отдельного человека, так и всего народа». У любой крупной цивилизации, напомнил он, есть свой календарь: японский, еврейский, индийский, исламский, свои календари имели майя, ацтеки, шумеры. «Календарь, как и язык в целом, структурирует сознание народа, участвует в формировании его мировоззренческой системы координат, выковывает его идентичность», - считает Щипков.
По его мнению, смена календаря в свое время нанесла серьезный удар по русской идентичности. «Но советская власть вот уже 30 лет как ушла в прошлое. Большевизм, а с ним и госатеизм вроде бы отменены, но мы отчего-то продолжаем жить в прежней культурной матрице. Буквально каждый январь выплывает календарный вопрос, и от церкви требуют немедленно перейти на григорианский календарь», - написал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Между тем, продолжил он, логика светской и церковной жизни последнего десятилетия подсказывает, что приближается время восстановления целостности «нашего календаря». «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов», - считает представитель церкви.
«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, вернувшись к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех, и у других - общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», - заключил Щипков.