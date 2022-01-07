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В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю

Рост национального самосознания в России побуждает задуматься о возвращении к «старому стилю» - юлианскому календарю. Такое мнение в статье, опубликованной в пятницу в «Независимой газете», выразил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Уже больше века мы празднуем несколько так называемых зимних праздников, которые идут один за другим. Новый год, за ним Рождество и, наконец, Старый Новый год. Мы не задумываемся о том, насколько естественным является этот порядок, мы к нему привыкли. Но стоит остановиться на этой теме поподробнее», - приводит его слова «Интерфакс».

Представитель церкви отметил, что календарь - важнейший социальный институт, «хронометрический каркас жизни как отдельного человека, так и всего народа». У любой крупной цивилизации, напомнил он, есть свой календарь: японский, еврейский, индийский, исламский, свои календари имели майя, ацтеки, шумеры. «Календарь, как и язык в целом, структурирует сознание народа, участвует в формировании его мировоззренческой системы координат, выковывает его идентичность», - считает Щипков.

По его мнению, смена календаря в свое время нанесла серьезный удар по русской идентичности. «Но советская власть вот уже 30 лет как ушла в прошлое. Большевизм, а с ним и госатеизм вроде бы отменены, но мы отчего-то продолжаем жить в прежней культурной матрице. Буквально каждый январь выплывает календарный вопрос, и от церкви требуют немедленно перейти на григорианский календарь», - написал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Между тем, продолжил он, логика светской и церковной жизни последнего десятилетия подсказывает, что приближается время восстановления целостности «нашего календаря». «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов», - считает представитель церкви.

«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, вернувшись к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех, и у других - общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», - заключил Щипков.