Реставрацию уникального храма завершили в Бельском Устье

Завершены ремонтно-реставрационные работы на одном культурных объектов Псковской области – церкви Вознесения в Бельском Устье. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Региональный комитет по охране культурного наследия принял работы. Сейчас там снимаются внутренние строительные леса и вывозится строительная техника.
Церковь будет использоваться по прямому назначению, как храм, но туристам тоже будет интересно её посетить, заметил губернатор.
Церковь Вознесения Господня является самым большим в Псковской области вотчинным храмом XVIII века и частью культурно-исторического ансамбля усадьбы основателя и первого директора Санкт-Петербургского политехнического института в Холомках – могила князя Гагарина находится у входа на церковное кладбище. Храм построили в 1796 году, автор проекта неизвестен.