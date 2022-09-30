Церковь / Новости патриархии

Реставрацию уникального храма завершили в Бельском Устье

Завершены ремонтно-реставрационные работы на одном культурных объектов Псковской области – церкви Вознесения в Бельском Устье. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Реставрация шла долго, с 2008 года, но результат того стоит. Из руин храм восстал фактически в первозданном виде. Приведено в порядок всё снаружи и внутри: от кровли и стен до алтаря и лепного декора. Объект во многом уникальный. Это крупнейшая вотчинная церковь Псковской области, которая по своему конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов в регионе», - сказал глава региона.

Региональный комитет по охране культурного наследия принял работы. Сейчас там снимаются внутренние строительные леса и вывозится строительная техника.

«Следующий этап - благоустройство прилегающей территории. Если сам объект отремонтирован на федеральные средства Минкульта, то территорией займется наше АНО "Возрождение культурного наследия". Рассчитываем, что сделаем все в течение следующего строительного сезона», - отметил Михаил Ведерников.

Церковь будет использоваться по прямому назначению, как храм, но туристам тоже будет интересно её посетить, заметил губернатор.

Церковь Вознесения Господня является самым большим в Псковской области вотчинным храмом XVIII века и частью культурно-исторического ансамбля усадьбы основателя и первого директора Санкт-Петербургского политехнического института в Холомках – могила князя Гагарина находится у входа на церковное кладбище. Храм построили в 1796 году, автор проекта неизвестен.