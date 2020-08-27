Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов

На площадке студенческого центра «Новая площадь» при храме святого Иоанна Богослова под Вязом, домовой церкви Российского православного университета, состоялась встреча руководителя проекта Высоко-Петровского монастыря: «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодежи».
В рамках мероприятия доцент Российского православного университета Денис Пежемский встретился со студентами московских вузов, которые прошли конкурсный отбор для участия во второй студенческой историко-археологической экспедиции в Изборск.
В конкурсе на вакантные места участвовали студенты более чем из десяти вузов, среди которых Российский университет дружбы народов, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, ПМГМУ им. Сеченова, НИТУ «МИСиС», Московской педагогический государственный университет, Институт кино и телевидения (ГИТР), Московский авиационный институт, университет Синергия, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет святого Иоанна Богослова.
Это вторая историко-археологическая экспедиция для студентов в Псковскую область, которая завершит круг исследований в регионе. Первый выезд проходил с 20 по 26 июля, его участники посетили музей-заповедник «Михайловское», Псковский кремль, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Псковский музей-заповедник и другие достопримечательности региона. С сентября по ноябрь в рамках проекта также планируются экспедиционные выезды во Владимирскую и Ярославскую области.
Межвузовский проект по изучению мемориальных памятников, организованный Высоко-Петровским монастырем при поддержке Московской епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом, реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации. Рабочая группа проекта сформирована на кафедре библейской истории и древнего права Российского православного университета святого Иоанна Богослова.