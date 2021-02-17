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Церковь Николы Вратаря отреставрируют в Печорах

Завершена разработка проекта по сохранению объектов культурного наследия «Церковь Николы Вратаря» и «Башня Никольская» в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Сейчас идет подготовка к ремонтно-реставрационным работам. В рамках реставрации планируется восстановить фундаменты, стены и кровлю, а также отремонтировать трещины, металлические решетки и пол.

Кроме того, будет произведена замена столярных заполнений оконных и дверных проемов, систем электроснабжения, освещения и отопления.

Проект реализует организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».