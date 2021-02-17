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В кругу родных: первые встречи проекта «Формула семьи» прошли в Пскове

02.10.2022 13:49|ПсковКомментариев: 0

От «надень шапку» до «вырастешь - всё поймешь»: в какой семье вы не выросли, что-нибудь из классического набора «маминых фраз» слышали наверняка. В детстве кажется, что они ужасно мешают жить, хотя стоит нам стать родителями, как мы, сами того не замечая, повторяем знакомое до боли: «я школу окончила 20 лет назад и до сих пор помню таблицу умножения!».

Впрочем, из родительской семьи в свою мы приносим не только слова, но и ценности, привычки, реакции, интересы. Заимствуем и хорошее, и плохое. Весь вопрос - как на основе этого построить собственную крепкую семью. Ответы на него поможет найти новый проект Центра помощи семье при Троицком соборе «Формула семьи». Мы побывали на первой встрече с его участниками и выяснили, почему не работают книги по психологии, можно ли развить в себе способность любить и что такое «нормальная семья».

 

Великое искусство

Несмотря на поздний час, в Доме причта Троицкого собора накануне празднования именин Веры, Надежды и Любови было людно. На втором этаже в просторном зале постепенно собирались слушатели. Самые разные: молодые и постарше, верующие и скептики, с детьми и со второй половиной, некоторые - в одиночестве. Несмотря на то, что многие гости были незнакомы друг с другом, атмосфера была теплой и полной ожидания, ведь анонс встречи обещал беседу с ведущими специалистами в области семейной психологии. Задать вопросы, узнать что-то новое, найти решение застарелой проблемы, получить точку опоры, а может, даже открыть рецепт «женского (или мужского) счастья» - это же дорогого стоит!

 

«Универсальную формулу семьи вывести сложно. Но любой опытный человек скажет вам, что любовь - это терпение, мужество, снисходительность друг к другу, - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, приветствуя организаторов и первых участников проекта. - А вот достичь этого необычайно трудно. И мы, священники, знаем это как никто другой. Более всего люди приходят с проблемами, связанными с семейными кризисами, с тем, что они абсолютно не знакомы с великим искусством создания и сохранения семьи. Этому, к сожалению, в школах и институтах не учат. Да и в самой семье люди утратили навык передачи этих важнейших для человека знаний из поколения в поколение».

По словам главы Псковской епархии, цикл лекций, бесед, консультаций и тренингов должен восполнить этот пробел. В течение года псковичи встретятся с опытными психологами и педагогами, логопедами и специалистами по раннему развитию детей, дефектологами и биологами, журналистами и писателями, которые ответят на вопросы, касающиеся семейных отношений, и дадут полезные рекомендации. Можно будет получить даже консультацию нутрициолога и реабилитолога. А еще - поговорить со священниками, которые подскажут, какие инструменты решения семейных вопросов есть в церкви.

Сорадуется истине

С участниками проекта будут работать не только псковские специалисты, но и приглашенные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, за плечами которых - тысячи спасенных судеб и собственный опыт проживания горестей и радостей, утрат и счастливых моментов. Со многими из  них псковичи пообщались уже на первой встрече-знакомстве.

Например, Анастасия Пелячик - психолог, преподаватель психологии, семейный психотерапевт, руководитель центра помощи семье «Троицкий». Внимательная, искренняя, открытая, остроумная. И еще она мама 9 детей, шестеро из которых - усыновленные.

Анастасия, как, впрочем, и другие спикеры, не боится «сложных» вопросов. А таких было предостаточно. Пошел по рядам микрофон: тянет руку мужчина. Сразу полушутя-полувсерьез предупреждает: жена запретила вопросы, но один каверзный он все-таки задаст. Цитирует Платона, христианских философов и в итоге спрашивает: «Что такое любовь?». Анастасия ссылается на слова знаменитого Эриха Фромма о том, что у каждого человека свое представление об этом чувстве, но есть четыре обязательных условия - это интерес, забота, уважение и... «Как вы думаете, какое четвертое?», - спрашивает психолог. И участники начинают предлагать свои варианты: терпение, внимание, доверие. На следующих занятиях они обязательно найдут ответ.

За этим вопросом следуют другие, один за одним: можно ли развить в себе любовь (спойлер: можно!), всегда ли стоит сохранять супружество (универсального ответа нет), что сказать тем, кто считает, что семья - это несовременно? И кстати, что такое «нормальная семья» в принципе?

«Семья создается для того, чтобы научиться любить, а счастье, как лакмусовая бумажка, показывает: получается ли? - считает Анастасия Пелячик. - В Школу приемных родителей часто приходят люди, которые говорят: "Хочу иметь нормальную семью". А какую? Существует миф, что норма — это папа, мама и двое детей.  А на самом деле, это могут быть бабушка и кошка. Или одинокий отец с тремя детьми. Или супруги без детей. Потому что нормальная семья - это та, в которой есть доверие и близость. Та, где слышат друг друга».

Обратная связь

Не менее интересными оказались другие спикеры праздничного открытия проекта «Формула семьи». Татьяна Сударикова - рилив-терапевт, клинический, социальный и перинатальный психолог из Москвы.  Она работала с роженицами, детьми, у нее богатый опыт в личной терапии и работе с травмами.

Лекции и беседы с ней в рамках проекта будут посвящены вопросам, что влияет на детей в процессе воспитания, какие сценарии мы воспроизводим в наших поведенческих реакциях. Знакомясь со слушателями, она объяснила, почему книги по психологии не работают. Дело в том, что мы формируемся в длительном контакте, общении с разными людьми. Неудивительно, что и «лечится» наша личность отношениями - в практике, с живым человеком. Книга не даст обратной связи: не заметит ваши слезы, когда вы рассказываете, как родные забыли о вашем дне рождения, не проявит сочувствие и поддержку в тот момент, когда они вам необходимы.

Перинатальный психолог Елена Шидловская на протяжении 15 лет работает с семьями: консультирует будущих мам на этапе планирования беременности, в период ожидания ребенка, в момент его рождения и на ранних этапах развития. Также в ее копилке - волонтерский опыт работы с беременными в женских колониях. Помогала она и людям, пережившим утрату близких родственников. На проекте она проведет тренинги для семей, в которых воспитываются подростки - не секрет, что этот возраст является одним из переломных, кризисных в жизни человека.

Дефектолога, логопеда,  специалиста по раннему развитию, клинического психолога Наталью Кочебину из Москвы в профессию привели дети - их у нее восемь. Один из них страдал моторной алалией. Еще лет двадцать назад специалистов, работающих с этим нарушением речи у детей, было раз-два и обчелся. Пришлось учиться самой. Сейчас дочери Натальи уже 18 лет, она студентка престижного столичного вуза.

На встречах «Формулы семьи» Наталья представит курс «Я мама - я специалист»: расскажет, что такое быть мамой, как реализовать себя в этом статусе, как пережить перинатальные потери, как справиться с детскими кризисами, которые часто накладываются на взрослые, как не раствориться полностью в ребенке, оставив какие-то занятия «для себя». Как сделать, чтобы брак не распался после первых трех месяцев с рождения ребенка, - разговор пойдет и об этом.

 

Научиться важному

«Кто на самолете, кто на поезде - мы приехали к вам для участия в полезном проекте, к которому готовились больше полугода, - рассказала перинатальный психолог, психотерапевт Вероника Вихтер, которая также приняла участие во встрече. - Мы обсуждали, как сделать так, чтобы проект был не только образовательным, но и живым, интересным. Команда подобралась сильная, профессиональная, у всех есть опыт ведения групп, проработки сложных ситуаций».

Свои занятия «Формулы семьи» Вероника посвятит разговору о том, как справляться с трудностями, возникающими во время беременности и после родов, как отличить реальные потребности ребенка от капризов, как помочь детям адаптироваться к школе, как построить отношения с бабушками и дедушками. А еще затронет тему, как правильно ссориться. Звучит провокационно, но ведь ссору всегда можно превратить в конструктивный диалог.

Примет участие в работе проекта и биолог, журналист, писатель из Переславля-Залесского Екатерина Каликинская. Поиск своего места в жизни, вопросы сохранения русских традиций, культуры и языка, проблемы православия в современном мире, экология планеты и экология отношений - все эти темы будут затрагиваться на ее лекциях и беседах. Кроме того, она подскажет, какие книги полезно прочитать с детьми.

Еще один вопрос, который сегодня актуален как никогда: как воспитать у детей критическое мышление. Об этом пойдет речь на встречах с сестрой милосердия сестричества, ведущей развивающих игр для подростков Юлианой Власовой. За ее плечами - опыт организации семейных православных историко-дискуссионных клубов. Своими знаниями и наработками она поделится с псковичами.

Проект «Формула семьи» рассчитан на год. Каждую неделю специалисты (их на самом деле больше, чем мы рассказали, но всему свое время!) будут встречаться со всеми желающими. По пятницам - лекции, посвященные разбору конкретных инструментов, помогающих в разных ситуациях. Утром в субботу - интерактивы. Иногда в формате квизов, иногда театрализованные встречи, квесты, дипломатические игры для подростков. А иногда участники будут просто учиться дышать - поверьте, это тоже важно в повседневной жизни! По понедельникам будут проходить тренинги для родителей и учителей. На май будущего года запланирован выпускной бал. За расписанием можно следить в группе проекта ВКонтакте

Каждый участник выведет для себя свою формулу семьи! А Центр помощи семье при Троицком соборе будет рядом и обязательно поможет!

Елена Никитина, фотограф: Александр Елисеев

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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