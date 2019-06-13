В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос нашей читательницы Виктории: «Как можно записаться на прием к митрополиту Тихону?»
Отвечает секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей (Вахрушев).
Желающие попасть на прием к владыке могут подать прошение в письменной форме на адрес Псковской епархии pskov-eparhia@rambler.ru. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и обязательно - телефон для обратной связи. В запросе также требуется кратко изложить суть вопроса, с которым обращаются к митрополиту.
По словам о.Андрея, псковичи достаточно часто обращаются к главе епархии. Среди основных вопросов - сугубо религиозные, а также бизнес-проекты. Во многих случаях запросы, касающиеся проблем веры и церкви, могут быть решены на уровне настоятеля храма, прихожанином которого является автор обращения. Что касается деловых идей, то митрополит является лицом духовным, поэтому подобные вопросы находятся, скорее, в сфере компетенции властных структур - администраций города и области.
Напомним, ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно получить на сайте Псковской Ленты Новостей.
Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме https://pln-pskov.ru/church/chqa/, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.
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Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»
В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос нашей читательницы Виктории: «Как можно записаться на прием к митрополиту Тихону?»
Отвечает секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей (Вахрушев).
Желающие попасть на прием к владыке могут подать прошение в письменной форме на адрес Псковской епархии pskov-eparhia@rambler.ru. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и обязательно - телефон для обратной связи. В запросе также требуется кратко изложить суть вопроса, с которым обращаются к митрополиту.
По словам о.Андрея, псковичи достаточно часто обращаются к главе епархии. Среди основных вопросов - сугубо религиозные, а также бизнес-проекты. Во многих случаях запросы, касающиеся проблем веры и церкви, могут быть решены на уровне настоятеля храма, прихожанином которого является автор обращения. Что касается деловых идей, то митрополит является лицом духовным, поэтому подобные вопросы находятся, скорее, в сфере компетенции властных структур - администраций города и области.
Напомним, ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно получить на сайте Псковской Ленты Новостей.
Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме https://pln-pskov.ru/church/chqa/, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.