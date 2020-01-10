В адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» поступил вопрос от псковички Светланы: «В этом году погода нас не радует настоящими зимними приметами. Давней традицией в нашей семье были купания на Крещение. Но льда нынче нет. Как будет организовано купание?».
На вопрос ответил настоятель храма Василия Великого (на горке) священник Андрей Большанин.
«Есть православные страны, где климатически лед не образуется - там просто организуется помост, по которому можно спуститься в воду. Так что неважно, есть лед на водоеме или нет. А вот чтобы вода была освящена священником - это важно. К тому же в окрестностях Пскова есть много мест, где с давних пор организованы купели. Я не заядлый купальщик, но знаю как минимум три таких: в Камно, в Крыпецах и Никандровой пустыни».
Будет ли организована иордань на реке Великой, станет известно ближе к Крещению, которое, напомним, отмечается православными в ночь с 18 на 19 января.
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В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой
В адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» поступил вопрос от псковички Светланы: «В этом году погода нас не радует настоящими зимними приметами. Давней традицией в нашей семье были купания на Крещение. Но льда нынче нет. Как будет организовано купание?».
На вопрос ответил настоятель храма Василия Великого (на горке) священник Андрей Большанин.
«Есть православные страны, где климатически лед не образуется - там просто организуется помост, по которому можно спуститься в воду. Так что неважно, есть лед на водоеме или нет. А вот чтобы вода была освящена священником - это важно. К тому же в окрестностях Пскова есть много мест, где с давних пор организованы купели. Я не заядлый купальщик, но знаю как минимум три таких: в Камно, в Крыпецах и Никандровой пустыни».
Будет ли организована иордань на реке Великой, станет известно ближе к Крещению, которое, напомним, отмечается православными в ночь с 18 на 19 января.