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В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой

В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой

Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители

Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»

Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»

Можно ли входить в храм без креста - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»