В Псково-Печерском монастыре рассказали о том, в какие дни новогодних каникул пещеры обители будут закрыты для посещения.
В праздничные дни - 6, 7 и 8 января - пещеры всегда закрыты.
В остальные дни пещеры доступны для посещения по обычному расписанию: в пятницу и понедельник закрыты, на другие дни необходимо записываться заранее по телефонам:
тел.: 8-81148-2-27-43
моб. тел.: +79113601177
Звонить с 9.00-17.00 (перерыв с 13.00-14.00)
«Сложный режим доступа в пещеры связан с необходимостью поддерживать определённый уровень температуры и влажности подземных улиц», - подчеркнули в обители и пожелали псковичам и гостям региона хороших и радостных наступающих праздничных дней.
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Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители
Фото со страницы https://vk.com/ppmonastery
В Псково-Печерском монастыре рассказали о том, в какие дни новогодних каникул пещеры обители будут закрыты для посещения.
В праздничные дни - 6, 7 и 8 января - пещеры всегда закрыты.
В остальные дни пещеры доступны для посещения по обычному расписанию: в пятницу и понедельник закрыты, на другие дни необходимо записываться заранее по телефонам:
тел.: 8-81148-2-27-43
моб. тел.: +79113601177
Звонить с 9.00-17.00 (перерыв с 13.00-14.00)
«Сложный режим доступа в пещеры связан с необходимостью поддерживать определённый уровень температуры и влажности подземных улиц», - подчеркнули в обители и пожелали псковичам и гостям региона хороших и радостных наступающих праздничных дней.