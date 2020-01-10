Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины

В рубрику «Неудобные вопросы священнику» поступил вопрос от женщины, которая в мае похоронила мужа, скончавшегося от коронавирусной пневмонии. После смерти супруга женщина подтвердила свои догадки о существовавшей у мужа любовницы. Женщины даже общаются.
«22 мая, - написала обратившаяся к священнику женщина, - скоропостижно скончался мой муж от коронавирусной пневмонии и неизвестного нам ранее врожденного заболевания сердца. К сожалению, при этой форме так бывает...
После смерти вскрылась его связь с любовницей. Про это знаю только я, от детей мне это скрыть удалось.
Это, к сожалению, не стало для меня новостью, просто стало очевидно. Я ее знаю. Бывшая сотрудница, живет в нашем родном городе.
При возможности я написала ей о случившемся, мы немного общаемся на тему памяти и моей небольшой консультативной помощи (я врач). Это от моей доброй воле и, наверное, профессиональной этике тоже.
Мужа я простила. Это было не так сложно сделать: было не первый раз, над прощением я долго работала, а смерть так вообще все уравняла.
Но меня мучит вопрос о состоянии его души. Знаю, что это в руках Божьих. Верю, что на Страшном суде Он решит по воле и милосердию Своему».
Рубрику ведет на YouTube подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. На сегодняшний вопрос отвечает протоиерей Роман Ледин.
«Как я понимаю, человек непокаявшись ушел? - священник предположил два варианта и дал свой совет. - Если он покаялся перед смертью, этот вариант самый желаемый. В патериках и житиях есть много случаев, когда свидетельствуется о том, что ангелы принимали исповедь, или Господь принимал покаяние сам. Ведь важно, чтобы мы на самом деле покаялись. Это могло произойти у этого мужчины. Вот он лежит в постели, плачет о своих прегрешениях. Этого никто не видит, а он плачет. Слезы принимает Господь, на Страшном суде они могут перевесить его грехи. Я слушал недавно отца Гавриила из Печерского монастыря, он свидетельствовал, что один старец, за которым он ухаживал, страдал болезнью ног, никакие лекарства не помогали. А как-то раз воскликнул радостный: «Я нашел лекарство от своих болей! Это мои слезы!» Он плакал от своих прегрешений и своими слезами помазывал язвы, и они начали заживать. Будем надеяться, что покаяние случилось и свершилось, Господь его принял. Но это не значит, что нам нужно расслабляться, нужно молиться в любом случае.
Если он не покаялся, это самое страшное и печальное. Здесь, подчас, и Господь ничего не может сделать. Почему не хочет покаяться? Себя считает правым, выше Бога. Он получается свят, а Бог ему не нужен. Есть некая возможность, как помочь мужу. Это милостыня и ваша добрая христианская жизнь, наполненная любовью к своему мужу. Мне вспоминается житие Ксении Петербуржской. Ее муж скончался внезапно, не причастившись. Блаженная Ксения оставила свою жизнь и попыталась дальше жить за мужа своего. Даже имя поменяла: «Называйте меня теперь Андрей», прожила жизнь так, что стала святой.
Я за Господа не могу говорить, все в руках Божьих. Жизнь — это служение, подвиг. Если вы будете совершать свое служение и молиться за своего мужа, это будет гораздо более действенно и угодно Богу, чем от любого другого человека».
Задать свой вопрос священнику можно по электронной почте: podvorie.pskov@gmail.com.
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Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины
В рубрику «Неудобные вопросы священнику» поступил вопрос от женщины, которая в мае похоронила мужа, скончавшегося от коронавирусной пневмонии. После смерти супруга женщина подтвердила свои догадки о существовавшей у мужа любовницы. Женщины даже общаются.
«22 мая, - написала обратившаяся к священнику женщина, - скоропостижно скончался мой муж от коронавирусной пневмонии и неизвестного нам ранее врожденного заболевания сердца. К сожалению, при этой форме так бывает...
После смерти вскрылась его связь с любовницей. Про это знаю только я, от детей мне это скрыть удалось.
Это, к сожалению, не стало для меня новостью, просто стало очевидно. Я ее знаю. Бывшая сотрудница, живет в нашем родном городе.
При возможности я написала ей о случившемся, мы немного общаемся на тему памяти и моей небольшой консультативной помощи (я врач). Это от моей доброй воле и, наверное, профессиональной этике тоже.
Мужа я простила. Это было не так сложно сделать: было не первый раз, над прощением я долго работала, а смерть так вообще все уравняла.
Но меня мучит вопрос о состоянии его души. Знаю, что это в руках Божьих. Верю, что на Страшном суде Он решит по воле и милосердию Своему».
Рубрику ведет на YouTube подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. На сегодняшний вопрос отвечает протоиерей Роман Ледин.
«Как я понимаю, человек непокаявшись ушел? - священник предположил два варианта и дал свой совет. - Если он покаялся перед смертью, этот вариант самый желаемый. В патериках и житиях есть много случаев, когда свидетельствуется о том, что ангелы принимали исповедь, или Господь принимал покаяние сам. Ведь важно, чтобы мы на самом деле покаялись. Это могло произойти у этого мужчины. Вот он лежит в постели, плачет о своих прегрешениях. Этого никто не видит, а он плачет. Слезы принимает Господь, на Страшном суде они могут перевесить его грехи. Я слушал недавно отца Гавриила из Печерского монастыря, он свидетельствовал, что один старец, за которым он ухаживал, страдал болезнью ног, никакие лекарства не помогали. А как-то раз воскликнул радостный: «Я нашел лекарство от своих болей! Это мои слезы!» Он плакал от своих прегрешений и своими слезами помазывал язвы, и они начали заживать. Будем надеяться, что покаяние случилось и свершилось, Господь его принял. Но это не значит, что нам нужно расслабляться, нужно молиться в любом случае.
Если он не покаялся, это самое страшное и печальное. Здесь, подчас, и Господь ничего не может сделать. Почему не хочет покаяться? Себя считает правым, выше Бога. Он получается свят, а Бог ему не нужен. Есть некая возможность, как помочь мужу. Это милостыня и ваша добрая христианская жизнь, наполненная любовью к своему мужу. Мне вспоминается житие Ксении Петербуржской. Ее муж скончался внезапно, не причастившись. Блаженная Ксения оставила свою жизнь и попыталась дальше жить за мужа своего. Даже имя поменяла: «Называйте меня теперь Андрей», прожила жизнь так, что стала святой.
Я за Господа не могу говорить, все в руках Божьих. Жизнь — это служение, подвиг. Если вы будете совершать свое служение и молиться за своего мужа, это будет гораздо более действенно и угодно Богу, чем от любого другого человека».