Общество

Роспотребнадзор открывает Всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания

8 апреля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает Всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

С 8 по 28 апреля специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефону Единого консультационного центра будут консультировать всех желающих по вопросам:

- Какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН)) действуют на территории Российской Федерации;

- Как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;

- Что включает в себя определение «качественный продукт питания»;

- Требования к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а именно, представляющих услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а так же отдельное детское меню;

- Правила доставки продукции общественного питания по заказу потребителя;

- Почему продукция общественного питания должна быть маркирована;

- Как получить информацию на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации продукции общественного питания;

- Как оформить претензию в адрес предприятия, реализующего продукцию общественного питания;

- Информирования потребителей об адресах и др. контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта;

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправлять обратившихся в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Единый консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составляет не более 1 минуты.