Общество

Псковский университет поделился планами взаимодействия с «Титаном»

В ходе расширенного заседания псковского отделения «Деловой России» проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал поделился планами взаимодействия главного псковского университета и ГК «Титан». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.



По его словам, ПсковГУ активно сотрудничает с бизнесом в нескольких важных направлениях, одно из которых связано с социально ориентированными проектами, которые, в первую очередь, направлены на повышение качества городской среды.

«Сейчас мы взаимодействуем с ГК "Титан" и проводим на базе ПсковГУ экологические проекты. Это важное направление, которому нужна поддержка. Вместе с "Титаном" мы предлагаем создать такую организацию, как научно-образовательный центр псковской области, который занимался бы координацией деятельности таких проектов, обеспечивая им информационную, медийную и экспертную поддержку», - рассказал Тарас Антал.

Он отметил, что для продвижения социально-ориентированных проектов необходимо создать структуру для взаимодействия бизнеса и научно-образовательных организаций Псковской области. «Вместе с "Титаном" мы предлагаем создать научно-образовательный центр Псковской области», - пояснил проректор по научной работе ПсковГУ.