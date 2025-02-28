Общество

Жителей Пскова призвали подписываться под страницы администрации в соцсетях

Администрация города Пскова предлагает псковичам подписаться на свои страницы в социальных сетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

У администрации Пскова есть аккаунты в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Здесь можно узнать актуальную информацию о новостях, о деятельности администрации города Пскова, а также обсудить события в комментариях.

Также в администрации города напомнили, что ведутся официальные страницы подведомственных учреждений администрации Пскова в социальной сети «ВКонтакте».