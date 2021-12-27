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Общество

Кусты украсили в Пскове у здания областной администрации

28.12.2021 22:37|ПсковКомментариев: 0

Кусты у здания администрации Псковской области украсили к Новому году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Новогодние гирлянды появились на растениях, высаженных в Кировском сквере на Октябрьском проспекте. Ранее там установили светящуюся надпись «С Новым годом».

Напомним, в Пскове на протяжении декабря продолжается преображение города к Новому году. Власти прибегают к новым решениям, тестируя, в частности, новые виды гирлянд, их можно увидеть в Детском парке и в других общественных местах. 

Теги: #псков #администрация #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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