Общество

Кусты украсили в Пскове у здания областной администрации

Кусты у здания администрации Псковской области украсили к Новому году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новогодние гирлянды появились на растениях, высаженных в Кировском сквере на Октябрьском проспекте. Ранее там установили светящуюся надпись «С Новым годом».

Напомним, в Пскове на протяжении декабря продолжается преображение города к Новому году. Власти прибегают к новым решениям, тестируя, в частности, новые виды гирлянд, их можно увидеть в Детском парке и в других общественных местах.