Общество

Нарушения на железнодорожной станции Новосокольники выявил прокурор

Нарушения на железнодорожной станции Новосокольники выявил прокурор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства, в ходе которой установила, что на станции не занимались своевременным обучением работников, также сотрудникам не выдавались средства индивидуальной защиты (специальная одежда и обувь).

Великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику Санкт-Петербург-Витебского центра организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Устранение нарушений контролируется.