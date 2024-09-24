Общество

Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

Изображение от freepik

Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation, FIP) – всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли, наук и промышленности. В этот день в 1912 году в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации представлены в FIP, отмечать Всемирный день фармацевта.

С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышения имиджа и популяризации этих профессий.

Сама же Международная фармацевтическая федерация объединяет в своем составе более 4 млн профессионалов в области фармацевтики. В неё входят 160 профильных организаций, и кроме того, в ее работе принимают участие около 4 тысяч индивидуальных членов. Это делает FIP самой большой и самой представительной международной организацией в области фармацевтики.

Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производств лекарств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов. Роль фармацевта в аптеке столь же значительна, как и роль врача. Ведь он, обеспечивая лечебный процесс товарами аптечного ассортимента, отвечает за своевременность и качество фармацевтической помощи. Он должен знать состав лекарств, показаниях к их применению, следить за качеством поступающей продукции, правильным хранением лекарств и уметь работать с людьми.

Само же понятие «аптека» (от греч. apotheke – склад, хранилище) в настоящее время на всех языках обозначает учреждение здравоохранения, осуществляющее приготовление, хранение и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов санитарии и ухода за больными. Первое упоминание об аптеке, как о месте хранения лекарств, встречается еще у Гиппократа за 400 лет до н.э. Первые аптеки в Европе появились в XII веке при монастырях. Монахи готовили лекарственные средства и бесплатно отпускали их нуждающимся. Спустя век в Венеции стали открываться первые городские аптеки, пишет Calend.ru.

Первая на Руси аптека, организованная в соответствии с западными регламентами, была открыта при Иване Грозном в 1581 году. Там занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов, но в основном – иностранные специалисты. Первое время Верхняя аптека (так она именовалась тогда) производила лекарства исключительно для царя и членов его семьи, лишь в 1672 году в Москве появилась и так называемая Нижняя аптека, занимавшаяся производством, хранением и продажей лекарств по рецептам врачей людям разных чинов. В XVII веке аптеки появились и в других русских городах. Аптечная реформа, проведенная при Петре I, закрепила нормы аптечной деятельности и обязательный профессиональный контроль за распространением лекарств. А вот законодательная основа для создания сети государственных и частных аптек была заложена в 1789 году, когда был издан первый российский Аптекарский устав. После Октябрьской революции 1917 года аптеки в стране были национализированы, была создана жесткая система управления работой аптек и движением товаров. После распада СССР стали активно развиваться частные аптечные сети, появились новые группы товаров. В этих условиях значительно повысилась роль фармацевта, как специалиста, знающего номенклатуру новых лекарственных средств и располагающего данными об их сравнительной эффективности.